Arıklı'dan vatandaşa çağrı: Stokçu istasyonları ihbar edin

Erhan Arıklı, stokçuluğun ağır bir suç olduğunu belirterek vatandaşlardan stokçuluk yapan akaryakıt istasyonlarını Ticaret Dairesi  Alo 171  hattına ihbarda bulunmalarını istedi.

ads ads ads ads
22/10/2021

ads
ads
ads
Arıklı'dan vatandaşa çağrı: Stokçu istasyonları ihbar edin

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, önceki gün yaşanan akaryakıt stokunun dün sabah itibari ile çözüldüğünü ancak bazı akaryakıt istasyonlarının tedarikçi firmalardan aldıkları akaryakıtı piyasaya sürmeyip stokçuluk yaptıkları yönünde iddialar olduğunu söyledi. Erhan Arıklı, stokçuluğun ağır bir suç olduğunu belirterek vatandaşlardan stokçuluk yapan akaryakıt istasyonlarını Ticaret Dairesi  Alo 171  hattına ihbarda bulunmalarını istedi.

Erhan Arıklı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

İHBAR BEKLİYORUZ...

Önceki gün yaşanan akaryakıt stoku, dün sabah itibari ile çözülmüş ve Tedarikçi firmalar Akaryakıt istasyonlarına dağıtım yapmaya başlamışlardır.

Ne varki bazı akaryakıt istasyonlarının, Tedarikçi firmalardan aldıkları akaryakıtı piyasaya sürmeyip stokçuluk yaptıkları yönünde iddialar vardır.

Stokçuluk ağır bir suçtur ve cezası da ağırdır.

İlgili yasa maddemiz aynen şöyledir; "Herhangi bir kişi darlık yaratma amacı ile denetime tabi herhangi bir malın veya bu malların üretim veya imalinde kullanılan hammaddenin istifçiliğini yapamaz veya yapılmasına yardımcı olamaz veya buna izin veremez..." (21/77 sayılı Mal ve Hizmetler Yasası 5.madde 6.fıkra)

Bu yasaya aykırı hareket eden firmaya kesilecek ceza da stoku yapılan malın bedelinin %20 sidir.

Değerli vatandaşlarımızı stokçuluk yaptığından şüphelendikleri akaryakıt istasyonlarını, Ticaret Dairemizin Alo 171  hattına ihbarda bulunmaya davet ediyoruz.

Şurasının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz ki, Kimse Devletten daha güçlü değildir...

22/10/2021 10:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: erhan arıklı, akaryakıt, haber, kıbrs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.