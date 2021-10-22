Arıklı'dan vatandaşa çağrı: Stokçu istasyonları ihbar edin

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, önceki gün yaşanan akaryakıt stokunun dün sabah itibari ile çözüldüğünü ancak bazı akaryakıt istasyonlarının tedarikçi firmalardan aldıkları akaryakıtı piyasaya sürmeyip stokçuluk yaptıkları yönünde iddialar olduğunu söyledi. Erhan Arıklı, stokçuluğun ağır bir suç olduğunu belirterek vatandaşlardan stokçuluk yapan akaryakıt istasyonlarını Ticaret Dairesi Alo 171 hattına ihbarda bulunmalarını istedi.

Erhan Arıklı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

İHBAR BEKLİYORUZ...

Önceki gün yaşanan akaryakıt stoku, dün sabah itibari ile çözülmüş ve Tedarikçi firmalar Akaryakıt istasyonlarına dağıtım yapmaya başlamışlardır.

Ne varki bazı akaryakıt istasyonlarının, Tedarikçi firmalardan aldıkları akaryakıtı piyasaya sürmeyip stokçuluk yaptıkları yönünde iddialar vardır.

Stokçuluk ağır bir suçtur ve cezası da ağırdır.

İlgili yasa maddemiz aynen şöyledir; "Herhangi bir kişi darlık yaratma amacı ile denetime tabi herhangi bir malın veya bu malların üretim veya imalinde kullanılan hammaddenin istifçiliğini yapamaz veya yapılmasına yardımcı olamaz veya buna izin veremez..." (21/77 sayılı Mal ve Hizmetler Yasası 5.madde 6.fıkra)

Bu yasaya aykırı hareket eden firmaya kesilecek ceza da stoku yapılan malın bedelinin %20 sidir.

Değerli vatandaşlarımızı stokçuluk yaptığından şüphelendikleri akaryakıt istasyonlarını, Ticaret Dairemizin Alo 171 hattına ihbarda bulunmaya davet ediyoruz.

Şurasının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz ki, Kimse Devletten daha güçlü değildir...

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22/10/2021 10:16