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Arıklı, Sucuoğlu’nu göreve çağırdı

Erhan Arıklı, Güzelyurt'ta bir işçinin insanı yaşam koşulllarında yaşamamasını sosyal medyadan eleştirerek Sucuoğlu'nu  göreve çağırdı.

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06/11/2019
HK

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Arıklı, Sucuoğlu’nu göreve çağırdı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Pakistan uyruklu işçi Muhammed Javed’ın yaşadığı kötü muameleyi sosyal medya hesabından paylaştı. Erhan Arıklı, Muhammed Javed’in patronunun polise şikayet edilmesi ve Javed'in ise korumaya alınması gerektiğini vurguladı.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu göreve çağıran Erhan Arıklı, “Pazartesi gününe kadar bu adamı polise vermezsen ve bu işçiyi korumaya almazsan seninle ciddi kavgamız olacak” ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarının dahi konaklamayı tercih etmeyeceği yerde Javed, gayri insani şekilde yaşıyor

06/11/2019 11:12
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TAGS: erhan arıklı, haber, kıbrıs, faiz ucuoğlu
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