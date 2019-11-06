Arıklı, Sucuoğlu’nu göreve çağırdı
Erhan Arıklı, Güzelyurt'ta bir işçinin insanı yaşam koşulllarında yaşamamasını sosyal medyadan eleştirerek Sucuoğlu'nu göreve çağırdı.
06/11/2019
HK
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Pakistan uyruklu işçi Muhammed Javed’ın yaşadığı kötü muameleyi sosyal medya hesabından paylaştı. Erhan Arıklı, Muhammed Javed’in patronunun polise şikayet edilmesi ve Javed'in ise korumaya alınması gerektiğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu göreve çağıran Erhan Arıklı, “Pazartesi gününe kadar bu adamı polise vermezsen ve bu işçiyi korumaya almazsan seninle ciddi kavgamız olacak” ifadelerini kullandı.