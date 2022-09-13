Arıklı: T izni vermede son derece cimriyiz; kimsenin hakkı yenmeyecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, son dönemlerde T izinlerine yönelik kamuoyunda artan iddialara Haber Kıbrıs üzerinden cevap verdi. T izni talebi karşılanmayan kişilerin, bir takım dedikodularla taşıma sektörü içerisinde kafa karışıklığı yarattığını belirten Arıklı, konuyla ilgili olarak, “T izni vermek için açıktan para istiyorlar” iddiaları reddetti.

Arıklı, böyle bir iddiası olan varsa, kendisine başvurabileceğini belirterek, “Hakkı olup yenen, başvuruda bulunup kendisinden para istenen varsa, ben buradayım. İddialar doğruları yansıtmıyor, kimsenin hakkını yemeyiz” dedi.

Arıklı, kendisinden bağımsız, vatandaştan böyle bir talebi olan kamu çalışanı ya da partili varsa, hesabını kendisinin soracağını vurguladı. Arıklı, şu açıklamayı yaptı: “Tek bir tane T izni verdiğimizi ispatlasınlar, ben istifa edeyim. Şimdiye kadar 3 tane izin verdik. Arucad, Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Metehan için birer izin verdik. Bana söylenen BTHK Metehan’a taşındığı için öğrenciler gidemiyor. Oraya bir izin vermemiz lazımdı. Ona tamam dedim. O zaman ilk müracaatı kim yapmışsa ona verin talimatı verdim. O müracaat sahibi de UBP’nin örgüt başkanı çıktı. Onun dışında kimseye izin vermedik. Bu konuda kimseyi mağdur etmeden, ihtiyaca göre ve müracaat sahibinin kim olduğuna bakmaksızın şeffaf bir yol izleyeceğiz. Şikayeti olan varsa, bana açıkça gelebilir.

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13/09/2022 12:19