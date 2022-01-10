Arıklı: Talip Atalay ile yürümek bizim için bir onurdur

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Din İşleri Dairesi Eski Başkanı Sayın Talip Atalay ile ilgili bugün bir yayın organında yer alan iddialara cevap verdi.

Arıklı'nın yaptğı basın açıklaması şöyle;

"Bugün bir gazetede, Lefkoşa Milletvekili Adayımız Sayın Talip Atalay ile ilgili bir takım iddialar ısıtılıp tekrar gündeme getirilmiştir.

Sayın Talip Atalay, FETÖ iddiaları gündeme geldiğinde, mahkemece hakkında soruşturma dahi açılmaya gerek duyulmadan aklanmış bir kişidir. Hukukun üstünlüğüne inanan herkes mahkeme kararına saygılı olmak ve ona göre davranmak zorundadır.

Bu gazete haberi üzerinden Hocamızı ve YDP yi karalamak isteyen güç odakları bilsin ki, Seçim öncesi, çamur at izi kalsın politikaları ile bir yere varmaları mümkün olmayacaktır.

Kıymetli hocamız kendisine diğer partilerden gelen teklifleri elinin tersi ile itip YDP den aday olunca siyasi arenada bir çok denge değişmiş ve YDP ye yapılmak istenen operasyonlar sekteye uğramıştır.

Kanlı 15 Temmuz gecesi sabaha kadar FETÖ kalkınmasını Elçilik önünde protesto eden bir şahsı FETÖ ile irtibatlı göstermek ne hukukun ne mantığın ne de vicdanın alabileceği bir davranış değildir.

Hocamıza yapılmak istenen bu saldırı Partimize yapılmış bir saldırıdır. Sayın Talip Atalay ile aynı dünya görüşüne, aynı ideallere sahip olmaktan ve aynı yolu birlikte yürümekten gurur duyuyoruz"

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10/01/2022 12:08