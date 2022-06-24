Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden Mersinlik bölgesinde devam eden yangına ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Arıklı, “Tam bir milli seferberlik yaşıyoruz. Binlerce yurdum insanı, gönüllü olarak bu seferberliğe katkı koyuyor... Kiminin elinde çapa, kiminin elinde balta. Kiminde ise çalışanlara dağıtmak için poşet bir poşet su... Yurdum insanı bu işte...” dedi.

Arıklı, “Hani bir kıssa vardır ya. Hani Nemrut, Hz. İbrahim'i vadi dolusu ateşte yakmak istemiş. Hani bütün canlılar ateşi söndürmek için seferber olmuşlar ya. Bir karınca da ağzındaki su ile ateşe doğru gidiyormuş. Sormuşlar karıncaya; "Bu kadarcık su ile bu ateşe söndürmek için ne katkın olur ki?" "Biliyorum olmaz. Ama hiç olmazsa safım belli olsun" demiş karınca. Bütün klavye kahramanlarına inat, safını belli edenlere selam olsun...” ifadelerini kullandı.

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24/06/2022 22:08