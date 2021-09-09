ARIKLI: Tarih Geçmişten İbret ve Ders Almak İçin Öğrenilir

KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan ARIKLI, Güney Kıbrıs'taki kitap skandalıyla ilgili konuştu.

Arıklı'nın açıklaması şöyle:

Tarih geçmişten ibret ve ders almak için öğrenilir. Tarih geleceğe sürülen arabanın dikiz aynasıdır.

Güney komşularımız tarihi iyi okumadıkları ve bir türlü ders almadıkları için sürekli hata yapıyor ve bizden de sürekli tokat yiyorlar.

Halbuki Atatürkü öğrenselerdi bizlerle iyi geçinmek mecburiyetinde olduklarını gayet iyi anlarlardı.

Bu yüzden tarihi nasıl okutup, hangi müfredata göre ders vereceklerini kendileri bilirler. Biz sadece iyi komşu olarak Atatürkü ve Türk Milletinin tarihini iyi okuyun diye tavsiyede bulunuyoruz.

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09/09/2021 13:30