Arıklı teşkilatına iyi bakıyor…

Bahadır AYNA

UBP-DP-YDP hükümeti tarafından verilen T izni, turistik izni ve kiralık araç izinleri partizanca dağıtıldı. Liste içerisinde Yeniden Doğuş Partili isimler öne çıkıyor. Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre devlet eliyle YDP’liler zengin ediliyor. Liste akrabalardan, örgüt başkanlarına kadar gidiyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kendi akrabalarına T izni, partililere ise kiralık araç izni vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte o isimler…

-Erhan Arıklı’nın ablasının damadı Mevlüt Çiçek’e 15 kiralık izni,

Erhan Arıklı’nın kardeşi Ayhan Arıklı’nın kızı Asena Tofta’ya 20 kiralık izni,

-Erhan Arıklı’nın rahmetli abisi Orhan Arıklı’nın büyük oğlu Yıldırım Arıklı’nın damadı Basri Çağlayan’a T izni,

-Rahmetli Orhan Arıklı’nın diğer oğlunun eşi Elif Bayraktaroğlu’na T izni,

- Rahmetli Orhan Arıklı’nın kızı Neslihan Taşdemirci’nin oğlu Çağrı Taşdemirci’ye de T izni,

-YDP milletvekili adayı Suphi Asiltürk’e 5 Turistik izni,

-YDP Değirmenlik Örgütü Başkanı Abdurrahman Koloğlu’na 10 kiralık izni,

-YDP Gazimağusa eski ilçe başkanı Servet Karabacak’a 10 adet kiralık izni,

-YDP eski gençlik kolları başkanı Birkan Kızılkaya 10 kiralık izni

-YDP milletvekili Talip Atalay’ın sekreteri Banu Balık, 10 kiralık izni

-YDP Lefkoşa İlçe yönetim kurulu as başkanı Cebrail Doğan’ın babası Celal Doğan’a 10 adet kiralık izni -Güneş Televizyonu ve Güneş Gazetesi’nin yeni genel yayın yönetmeni Onur Can Çakırsoy 24 kiralık izni.