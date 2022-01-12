Arıklı: Toplumumuzu üreten bir toplum haline getirmek zorundayız

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Tüketim toplumu olmaya özendiren ve insanımızı üretimden koparan bir düzen kuruldu. 46 yıldan beri devam eden bu düzeni artık değiştirmek ve toplumumuzu üreten bir toplum haline getirmek zorundayız” dedi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Arıklı ve YDP’li milletvekili adayları Mağusa Lala Mustafa Paşa Mahallesi ve Sipahi’de halkla bir araya geldi.

Arıklı ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, “Üretmeyen, üretmeden tüketen, Türkiye’den gelen kaynakları belli zümrelere belli kişilere peşkeş çekmeye dayanan bir düzen” diyerek, şöyle devam etti:

“Bu düzende bizler sadece marabayız. Bu düzende ezilen kişilerin yeri sadece marabalık… Bir yanda aybaşına kadar nasıl geçineceğini düşünen, çoluk çocuğuna nasıl bir gelecek sağlayacağı endişesiyle yaşayan insanlar, bir yanda bankalarda 55 milyar lira para var… Kimin parası bu?

Servet düşmanı değiliz. Ama vergilendirilmeyen servet haramdır. Şimdi bu düzeni kuranların bizlerden istediği şey şu; ‘Ey marabalar… Ey çağdaş köleler… Bu düzeni kuran ve bu düzeni yaşatan partilere tekrar oy verin. Ama yağma yok. Halk artık uyandı.”

“TOPLUMUN EN ALTINDAKİ KESİMLERİN SESİ OLMAK İÇİN VARIZ”

Ülke kaynaklarının geniş olduğunu ifade eden Arıklı, “Toplumun en altındaki kesimlerin sesi olmak için varız” diyerek, şunları kaydetti:

“Bu ülkenin kaynakları herkese fazlasıyla yeter. Yeter ki o kaynakları kullanmasını bilelim ve eşit ve adil bir şekilde paylaştıralım. İşte Yeniden Doğuş Partisi 10 aylık hükümet döneminde bu ülkenin önünü açacak, bu ülkeyi üretime sevk edecek, ürettiğini satabilecek birçok anlaşmalar yaptı, haksızlıkların yolsuzlukların üzerine gitti. Şimdi bu düzeni kuran ve bu düzeni yaşatan diğer partilerin ortak hedefi YDP. YDP’yi nasıl böleriz, nasıl parçalarız derdindeler… Bu düzeni kuranların başına bu düzeni yıkmak bizim boynumuzun borcudur.”

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12/01/2022 15:02