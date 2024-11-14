Arıklı: Tufan Hoca gayet güzel bir öneri yaptı, umarım UBP iyi değerlendirir
Arıklı: Tufan Hoca gayet güzel bir öneri yapmıştır. Umarım UBP iyi değerlendirir
14/11/2024
YDP Genel Başkan Erhan Arıklı Diyalog TV’de konuştu. CTP‘nin önerisini değerlendiren Arıklı “Tufan hoca pratik zekaya sahip birisi. Gayet güzel bir öneri yapmıştır. Dikkat etmişseniz, Ziya Öztürkler’in yeniden adaylığını da karşı çıkmamıştır” dedi
Arıklı, “Dilerim Tufan hocanın önerisi bugün UBP Meclis Grubu’nda iyi değerlendirilir ve bugün ziya hoca istifa eder 1 saat sonra yeni aday olur ve bu iş biter” diye ekledi.
Arıklı, Ziya Öztürklerin yeniden aday olması konusunda YDP’nin ısrarlı olduğunu sözlerine ekledi.14/11/2024 09:19