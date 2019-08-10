Arıklı: Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutlarım

Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Genel Erhan Arıklı Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Arıklı, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milli ve kültürel değerlerimizin yoğun olarak hissedildiği kardeşlik duygularımızın pekiştiği bu özel günleri anlamına uygun bir şekilde yaşamak ve yaşatmak hepimizin üzerine düşen görevlerdendir.

Bayramlar toplum olarak birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının en yoğun yaşandığı sevgi, saygı ve hoşgörünün zirveye çıktığı en önemli günlerimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, vatanımıza milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim."