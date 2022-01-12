Arıklı: Tüp gaz krizinin nedeni tedarikçi firmaların marketçileri gaz pazarından dışlamak çabası

YDP Genel Başkanı milletvekili adayı Erhan Arıklı tüp gaz krizinin ana nedeninin tedarikçi firmaların marketçileri gaz gaz pazarından dışlamak istemesi olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Arıklı "15 TL lik karı Tedarikçi ve Dağıtıcı firmaların kendi aralarında paylaşmak istemeleri ve Marketçileri gaz pazarından dışlamak çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

TÜP GAZ GERÇEĞİ...

Ülkemize Akaryakıt ve Gaz getiren 2 tedarikçi firma vardır. Bunların ikisi de özeldir. Bu iki firma piyasada tekel oluşturmuş durumdaydı ve gaz fiyatlarını istedikleri gibi belirleyebiliyorlardı.

Biz bunun yanlış olduğunu Tüpgaz gibi bir ehemmiyetli bir emtianın fiyatının 2 firmanın insafına bırakılmayacağı düşüncesi işe 19.1.2021 tarihinde Tüpgazı Denetimli Mal olarak ilan ettik ve Devlet olarak gaz fiyatlarını bizim belirleyeceğimizi söyledik.

Bakanlık olarak tüpgazın uluslararası satış fiyatını da gözönünde bulundurarak gerek tedarikçi gerek Dağıtıcı ve gerekse marketlere kendi aralarında paylaşmaları kaydı ile 15 lira pay bıraktık.

Tedarikçi 2 firma ve Dağıtım firmaları başlangıçta Marketlere 3.5 TL kar bırakırken zaman içinde bu payı 1 TL ye düşürdüler. Marketler de bunun üzerine Tüpgaz satmaktan vaz geçmeye başladı. Çünkü özellikle kredi kartı satışlarında ödedikleri komisyon elde ettikleri kardan daha fazla idi.

Bugün gelinen krizin ana nedeni bu 15 TL lik karı Tedarikçi ve Dağıtıcı firmaların kendi aralarında paylaşmak istemeleri ve Marketçileri gaz pazarından dışlamak çabasıdır. Dağıtıcı firmalar zaten resimde görüldüğü gibi telefonla sipariş alıp, ekstradan servis parası almak ve bu şekilde karlarını artırmak istiyorlar.

Burada Bakanlığın devreye girerek bir hakem rolü oynaması gerekiyor...

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12/01/2022 15:19