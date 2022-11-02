Arıklı, Turan Devletleri Teşkilatı Genel Başkanı Çobanoğlu’yla görüştü

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Turan Devletleri Teşkilatı Genel Başkanı Murat Çobanoğlu başkanlığındaki heyeti kabul etti.

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02/11/2022

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Arıklı, Turan Devletleri Teşkilatı Genel Başkanı Çobanoğlu’yla görüştü

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Turan Devletleri Teşkilatı Genel Başkanı Murat Çobanoğlu başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Teşkilat Başkanı Çobanoğlu KKTC'deki yapılanma süreci hakkında Bakan Arıklı'ya bilgi verdi.

Bakan Arıklı da dünyanın pek çok ülkesinde teşkilatlanan ve bu büyümeye KKTC'yi de ekleyen teşkilat yetkililerine başarılar diledi ve önümüzdeki günlerde açacakları temsiliyet binalarının da hayırlı olması temennisinde bulundu.

02/11/2022 16:35
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TAGS: Arıklı, Turan Devletleri Teşkilatı, Çobanoğl
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