Arıklı: Turizm tesislerinde çalışanların sadece yüzde 22’si yerli!

Girne Karakum’daki Vuni Palace Otel’de gerçekleşen Turizm Şurasında konuşan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sektörün sıkıntılarının bulunduğunu, çok ciddi tehlikelerin de yaklaştığını kaydetti.

Hükümetlerin 13 aylık bir ömrü olduğu siyasi atmosferde şura kararlarının uygulanmasının kuşkulu olduğunu kaydeden Arıklı, protokoller imzalandığını ancak bunların bir kenara itildiğini kaydetti.

Turizm operatörlerinin ödemelerinin yapılmasını temenni eden Arıklı, bu teşviklere bağlı olarak KKTC’nin yabancı tur operatörleri tarafından pazarlanmaması sonucunu doğurabileceğini söyledi.

Erhan Arıklı, turizm tesislerinde çalışanların sadece yüzde 22’snin yerli olduğunu ifade ederek, mevcut çalışma koşulları ile yereli personel bulmanın zor olduğunu, öncelikle çalışma koşullarının iyileştirilmesinin gerektiğini söyledi.

11/01/2020 15:55