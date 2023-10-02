Arıklı: Türk Devletleri Teşkilatı Çerçevesinde KKTC'den Bakanlar Temaslarda Bulundu

Cumhuriyet Meclisi’nde Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, yeni yasama yılı başlangıcı dolayısıyla görüşlerini belirten bir konuşma yaptı.

Arıklı’nın kürsüye çıktığı sırada bazı CTP’li milletvekillerinin tepki koyarak salondan ayrıldığı gözlemlendi.

Bakan Arıklı, ana muhalefet başkanının 62. maddeden konuşma yapmayı özlediğini, bugünkü konuşmasının bunu gösterdiğini söyledi.

Dünyada yeni bir şekillenme olduğunu, bu şekillenmede Türkiye ve KKTC’nin kendi yerini alacağını söyleyen Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’taki açıklama ve konuşmalarının önemine vurgu yaptı. Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki devletli çözüm siyasetine tam destek belirtti.

Arıklı, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde KKTC’den bakanların temaslarda bulunduğunu, bunun önemli olduğunu kaydetti.

Yeni dünya şekillenmesinde Rusya’nın önemli rolü bulunduğuna işaret eden Arıklı, Rusya’nın KKTC’den bahsederken Kıbrıs’ın kuzeyi tanımını kullandığını, “işgal bölgeleri” tanımını kullanmaktan vazgeçtiğini ayrıca konsolosluk hizmeti vermeye başladığını ifade etti.

KKTC’nin tanınması ve varlığının korunmasının hükümetin ve partisinin öncelikli konuları arasında bulunduğunu söyleyen Arıklı, yeni yasama yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Arıklı’nın konuşmasının ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Meclis’te görev alıp hayata gözlerin yuman eski siyasileri andı.

Oturumun sona erdiğini söyleyen Töre, gelecek birleşimin yarın saat 10.00’da yapılacağını belirtti.

Oturumun tamamlanmasının ardından resepsiyona geçildi.