Arıklı, Türkiye Bilişim Derneğinin etkinliğine katıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Antalya’da düzenlenen etkinlikte, İsias Otel’le ilgili suçlular için talep edilen cezanın ibret verici olmadığını söyledi.

Arıklı ayrıca, adanın bir bilişim adası olması için yakın zamanda icraata geçileceğini, 2024’te her eve fiber kablo döşenmesini hedeflediklerini kaydetti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, TBD tarafından Antalya’da “Doğal Afetlere Dayanıklı Kritik Altyapılar” teması ile düzenlenen, Türkiye’de kamu ve özel sektör bilişimi alanında en kapsamlı etkinliklerden olan “Kamu-BİB’26 ve BİMY’30 Bütünleşik Etkinliğinin” açılışında konuştu.

- "Devlet ve halk olarak suçlu olanların peşini bırakmayacağız"

Arıklı konuşmasında, 6 Şubat depreminde Şampiyon Melekler’in bir cinayete kurban gittiğini, devlet ve halk olarak suçlu olanların peşini bırakmayacaklarını belirtti.

Tema olarak “Doğal Afetlere Dayanıklı Kritik Altyapılar”ın seçilmesinin isabetli olduğunu, 6 Şubat depreminde yaşanan acıların Türk milletini derinden sarstığını, 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini ve 800 binden fazla konutun yıkıldığını anımsatan Arıklı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde depremin acısını en derinden hissettik. 24 tanesi şampiyon voleybolcu çocuklarımız olmak üzere 49 canımız hayatını kaybetti. Tabi depremler kaderdir ama depreme dayanıksız evlerde, konutlarda yaşamak bir tercih, yaşatmak aynı şekilde sorumsuzluktur” dedi.

Arıklı, "depremlerin, Allah’ın tabiat kanunu olarak sunduğu bir olay olduğunu ancak bunu sürekli kader olarak benimseyip insanlarımızı depremlerde kaybetmenin doğru bir yaklaşım olmadığını" ifade etti.

-"İbret verici bir ceza olarak adlandırılamaz"

İsias Hotel’de kolonların kesildiğini belirten Arıklı, “Şimdi o cinayeti işleyen insanların 22 yıl ile yargılanması ve günün sonunda 10-12 yılda hapisten çıkması ibret verici bir ceza olarak adlandırılamaz. Bu vesile ile ve sizlerin vasıtasıyla, Türkiye kamuoyuna duygularımızı ifade etmek isterim” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, etkinliğin açılışından önce 25 bin kelimeden oluşan “bilişim terminolojisini” Türkçe'ye ve Türkiye’ye armağan eden Türkiye Bilişim Derneği’ne çalışmasından dolayı teşekkür etti.

Arıklı şöyle konuştu:

“Uzun zamandan beridir teknolojinin Türkçeyi teslim aldığını ve adeta Türkçeyi katlettiğini söyler dururuz. Bu konuda Türk Dil Kurumu’nun yaptığı çalışmalar yetersiz kalmıştı. Zaten ‘bilişim’ sözcüğünü ilk ortaya atan da sevgili Aydın Köksal başkanımdır. Aydın Köksal beyin kurduğu derneğin böyle bir faaliyet yapması tam da kendine yakışan bir olay olmuş, bir kez daha tebrik ediyorum”

-Bir Yol Bir Kuşak Projesi

Azerbaycan’da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ulaştırma Bakanları toplantısında Çin’in geliştirdiği ve Çin’den İngiltere’ye uzanan 24 trilyon dolarlık “Bir Yol Bir Kuşak Projesi’nin” konuşulduğunu belirten Arıklı, “Bu ticaret yolu projesinin 3 tane alternatifi vardı. Birincisi Rusya-Kazakistan üzerinden geçen hat, ki Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu akamete uğradı; diğeri güney kuşağı ki İran üzerinden gidiyordu ve çok güvenli bulunmadı. Üçüncüsü ise Türk Dünyasının içinde bulunduğu coğrafyadan geçen yol ki tek alternatif olarak bu kaldı. Muazzam bir gelecek bizi bekliyor. Dünya yeniden kuruluyor ve 1 millet 7 devletten oluşan yüce Türk milleti, o kurulacak dünyada yerini almaya hazırlanıyor” şeklinde konuştu.

Arıklı, bu nedenle Türk devletlerinin güçlü olması gerektiğini, bunun için teknolojiye yatırım yapmanın şart olduğunu vurguladı.

“Teknolojiyi ne kadar erken yakalarsak ve bizimle rekabet içinde olan ülkelerle kıyasıya mücadele verir öne geçersek, işte o zaman çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz Türk cihan hakimiyetinde bir adım öne geçeriz” diyen Arıklı, bu nedenle bu ve benzer toplantıların sunacağı değerli bilgiler olduğunu, bir araya gelip istişare etmenin ve yeni adımlar atmanın oldukça önemli olduğunu ifade etti.

-"Bilişim adası için kısa sürede icraata geçilecek"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir ideal geliştirdiklerinin atını çizen Erhan Arıklı, bundan birkaç ay önce Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüştüğünü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bilişim adası haline getirmek için neler yapılması gerektiğini konuştuklarını söyledi. Mehmet Fatih Kacır ile konuyu görüşmeye devam edeceklerini aktaran Arıklı, kısa süre içerisinde icraata geçileceğinin altını çizdi.

-"5 yıl içerisinde 5 G’ye geçeceğiz"

Arıklı konuyla ilgili şunları söyledi:

“Doğrudur, şu anda teknolojiyi yakalamada KKTC oldukça geri. Daha 4.5G’ye yeni geçtik. 5 yıl içerisinde 5G’ye geçeceğiz. Ama teknolojideki gelişmeyi görünce iki GSM operatörümüze ‘5G’yi bırakın 6G’ye hazırlık yapın’ dedim. Çünkü şu anda dünyanın birçok ülkesi 5G’yi kullanıyor ama 6G hazırlıkları var. Biz 5G’yi 5 yıl içerisinde geçtiğimizde dünya belki de 6G’yi kullanmaya başlayacak. Bu baş döndürücü teknolojik gelişmeleri yakalayabilmenin bu toplantıların sonucu olarak karşımıza çıkmasını umuyorum.”

-"Her eve fiber optik kablo 2024’te"

KKTC’nin bilişim adası olabilmesi için önce altyapının oluşturulması gerektiğini kaydeden Arıklı, “Büyük ölçüde teknolojik eksikliklerimiz var, mevzuat eksikliklerimiz var ve bunlarla ilgileneceğiz. Şimdi 2024 yılında her eve fiber-optik kablo projemizi gerçekleştireceğiz inşallah ve tüm adayı teknopark ilan edeceğiz. Doğu Akdeniz Üniversitesi ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde teknoparkımız var ama üniversitelerde teknopark kurmak yerine bütün adayı teknopark ilan ederek adadaki her türlü teknolojik gelişmeyi değerlendirir ve bunları devlet desteği ile teşvik kapsamına alırsak 2025-26 yıllarında bilişim adası olma yönünde çok önemli mesafe kaydedeceğiz” dedi.

Arıklı, Kamu-BİB’26 ve BİMY’30 Bütünleşik Etkinliği çerçevesinde düzenlenen "KKTC Ufuk 2033 Bilişim Adası Kapalı Vizyon Toplantısı"na atıfta bulunarak “Buraya sizlerden öğrenmeye geldik, sizleri dinleyeceğiz. Konuşmalarınızdan sonra ortaya çıkacak raporları büyük bir zevkle okuyup bundan sonraki yol haritamızı oluşturacağız” dedi.

-Yöneticilere rehber niteliğinde rapor hazırlanacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, himayelerinde dün düzenlenen KKTC Ufuk 2033 Bilişim Adası Kapalı Vizyon Toplantısı’nda, KKTC’nin bilişim adası olabilmesi için neler yapılması gerektiği tartışılırken; konunun uzmanları, akademisyenler ve özel sektör yöneticilerinin talep, beklenti ve öneriler alındı.

Toplantı sırasında elde edilen bilgiler ışığında KKTC’nin çağdaş dünya ülkeleri ile aynı düzeyde, en son gelişen bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanması, bilişim teknolojileri ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerin üretildiği bir üs haline getirilmesi için yapılması gerekenler konusunda politika üreticilerine rehber niteliğinde bir rapor hazırlanacak.

Kamu-BİB’26 ve BİMY’30 Bütünleşik Etkinliği’ne Bakan Arıklı’nın yanı sıra BTHK Başkanı Kadri Bürüncük, BTHK Başkan Yardımcısı Tayfun Aydınlı, BTHK Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Üstün ve Bakan Arıklı’ın Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu katıldı.