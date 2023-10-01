Arıklı: Türkiye teröre karşı artık hazırlıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda, Türkiye’de gerçekleşen terör saldırısını kınadı. Dünyada dengelerin değiştiğini belirten Arıklı " Ama Türkiye teröre karşı artık hazırlıklı. Eminiz ki gereken cevap, en kısa sürede verilir. Geçmiş olsun Türkiye..." ifadelerini kullandı.

Arıklı'nın açıklaması şöyle:

DIŞ GÜÇLERİN SİLAHI; TERÖR...

Dünya dengeleri değişiyor ve yeni bir dünya düzeni kuruluyor...

Bu yeni dünya düzeninde Türkiye ve Türk Dünyasının yeri de belli oluyor. Bu yeni dünya düzeni, Karabağı özgürleştirdi. Bu yeni dünya düzeni, Türk Devletleri Teşkilatını ete kemiğe büründürdü. Bu yeni dünya düzeni, Zengezur Koridori ile Türkiyeyi Türk Dünyasına bağlayacak. Bu yeni dünya düzeni, KKTC nin önünü açacak. Yeni dünya düzeninin bir gereği olan Kızılelmanın, ayak seslerini duyuyor ve heyecanlanıyoruz.

Tüm bu gelişmeler, emperyalist güçlerin harekete geçirdi. Onların en büyük silahi terör. Geçmişte bu silahla, Türkiyenin 30 yılını ve milyarlarca dolarını harcadılar. Yine aynı oyunu, Ankarda İçişleri Bakanlığına konulan bomba ile tezgahlarda başladılar.

Ama Türkiye teröre karşı artık hazırlıklı. Eminiz ki gereken cevap, en kısa sürede verilir. Geçmiş olsun Türkiye...