Arıklı Türkiye’de Besni Eğitim Bayramı Etkinliklerine Katılıyor

Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Besni Eğitim Bayramı vesilesiyle 27-29 Eylül tarihleri arasından Türkiye’de Adıyaman’ın Besni İlçesinde düzenlenecek etkinliklere katılıyor.

YDP’den verilen bilgiye göre, organizasyonunu Besni Eğitim Vakfı, Besni Kaymakamlığı ve Besni Belediyesi’nin yapacağı etkinliklerde konuşma da yapacak olan Arıklı, bölgede çeşitli temaslarda da bulunacak.

25/09/2019 14:05