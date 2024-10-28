Arıklı: Türkiye’nin güçlenmesi, bizim için güven kaynağı ve onur vesilesidir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenmesinin Kıbrıs Türk halkı için güven kaynağı ve onur vesilesi olduğunu belirtti.

Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Arıklı 29 Ekim'in Türkiye için olduğu kadar Kıbrıs Türkleri için de ilham verici bir yol gösterici olmaya devam edeceğini vurguladı.

Arıklı mesajında şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletine bağımsızlık, özgürlük ve çağdaş bir gelecek kazandırarak ülkeyi dünya sahnesinde yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır.

Bu tarih, sadece Türk milletinin değil, aynı zamanda Kıbrıs Türklerinin de gönlünde özel bir yere sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmuş, zor günlerinde sarsılmaz bir destek sunmuştur. Türkiye’nin güçlenmesi, biz Kıbrıs Türk halkı için de bir güven kaynağı ve onur vesilesi olmuştur. Cumhuriyetin getirdiği değerler, barış, özgürlük ve çağdaşlık yolunda bize de rehberlik etmeye devam etmektedir.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101 yıllık tarihi boyunca elde ettiği tüm başarıları, ekonomik kalkınmayı, savunma, bilim, sanat ve spor alanındaki büyük atılımları hayranlıkla izlemekteyiz. Bu başarılar, Atatürk’ün belirttiği gibi, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda Türkiye'nin yılmaz mücadelesini ve Türk milletinin sarsılmaz azmini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Bu vesileyle, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor; tüm Türkiye halkının Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu kutlu gün, Türkiye için olduğu kadar biz Kıbrıs Türkleri için de ilham verici bir yol gösterici olmaya devam edecektir. Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak ve bu mirası geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yaşasın Anavatan Türkiye Cumhuriyeti!”