Arıklı: UBP iç meselelerini çözmezse erken seçim kaçınılmaz

Haber Kıbrıs-Özel

YDP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Ersan Saner’in erken seçim açıklamasıyla ilgili BRT'de yayınlanan Manşet+ programında değerlendirdi.

Erhan Arıklı, UBP’nin iç çekişmelerinden dolayı meclis başkanının seçilemediğine ve mecliste nisap sorunu yaşandığına dikkat çekerek Nisan ayında yapılacak erken seçime yeşil ışık yaktı.

20 günlük bir hükümeti devirip yerine seçim hükümeti kurmanın zaman kaybı olduğunu belirten Arıklı, “Seçim yasasını değiştirelim güçlü bir hükümetin önünü açalım. Birileri makama gelecek intikam alacak diye halka ızdırap çektirmenin anlamı yoktur” dedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından ciddi bir icraat beklentisi içine girilmemesi gerektiğini savunan Arıklı, “Bütçe görüşmelerini tamamlayıp meclisten geçirdikten sonra Seçim ve Halk Oylaması Yasası üzerinde çalışılmalı. Seçime kadar önümüzde 3-4 ay var. Yükseköğrenim ve turizmle ilgili adımlar atılmalı. Atamalar yapılıp zaruri icraatlar yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Arıklı, meclis başkanının seçilememesinin ardından başbakanın spontane bir karar verdiğini anlatarak, “Kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. Başbakan, kendi milletvekillilerine söz geçiremeyen ve otoritesini sağlamayan biri olarak gösterildi. Grup toplantısına girerken meclis başkanı seçilemezse erken seçime gidileceğini söylemişti. Milletvekilleri parti disiplinine uymadı. Saner yakışanı yaptı” dedi.

Erhan Arıklı, Başbakan Saner’in meclis başkanının seçilememesi durumunda erken seçime gidilmesi yönünde düşüncesi olduğunu hükümet ortaklarına söylediğini açıkladı.

Nisanda erken seçime gidilmesinden dolayı YDP’nin kurultayının erteleneceğini ifade eden Arıklı, “Bu noktada kurultayı düşünecek zamanımız yok sahaya inmemiz lazım. Önemli kurultayımızı Ağustos ayında yapmıştık nisandaki kurultay seçimden sonraya kalabilir” diye konuştu.

Erken seçime gidilip gidilmemesiyle ilgili karar vermesi gerekenin UBP olduğuna dikkat çeken Arıklı, “Kendi adaylarına neden oy vermediler. Meclis oturumlarında sorun yarattılar bu nedenle meclis geç açıldı. Bu durumda seçime gidilmesinde fayda vardır” ifadelerini kullandı.

Arıklı, salgının durumuna göre erken seçim tarihinin yeniden değerlendirilebileceğini ancak aşıların gelmesinden sonra sıkıntı kalmayacağını vurguladı.

2 milletvekili ile hükümete girdiklerine işaret eden Arıklı, "UBP grubu hükümete devam etmek isterse devam ederiz. UBPi erken seçime gitmek isterse de erken seçime gideriz. UBP'nin iç işleyişlerine müdahale etmek istemeyiz. Ekonomik şartlarda erken seçimin ne getireceği neler götüreceğini iyi değerlendirmeliler. Başbakan bazı nedenlerden dolayı atamaları geciktirdi. Bazı sorunlar var aşılamayacak değil” diye konuştu.

Bu habere tepkiniz:



12/01/2021 11:04