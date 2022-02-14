Arıklı: UBP’nin çalışmalarını tamamlamasını bekliyoruz

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı BRT’de yayınlanan ’18’inci Saat’ programına telefon ile katılarak Hükümet kurma çalışmaları hakkındaki soruları yanıtladı.

Arıklı, UBP’nin CTP ile yaptığı görüşmelerin tamamlanması ve sonucu beklediklerini söyledi.

CTP’nin UBP’ye yazılı olarak görüşlerini ilettiğini ve UBP’nin bunu değerlendirdiğini belirterek çıkacak neticeye göre yeni bir alternatifin gündeme gelebileceğini söyledi.

Arıklı, UBP tarafından kendilerine sunulan ve oldukça heyecan verici olarak karşıladıkları hükümet program üzerinde ciddi bir değerlendirme yapıldığını ifade etti.

Arıklı “UBP- CTP’nin kuracağı 42 milletvekiline dayalı bir hükümet heyecan verici olur bizde bu hükümete destek veririz keşke olabilse” ifadelerini kullandı

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14/02/2022 21:12