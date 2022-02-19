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Arıklı: Ulaştırma Bakanlığı bizde olacak

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19/02/2022

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Arıklı: Ulaştırma Bakanlığı bizde olacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümet kurma çalışmaları kapsamında ve partinin önümüzdeki dönem izleyeceği stratejiyi ele almak amacıyla toplandı.

YDÜ AKM’de yer alan toplantı sonrasında Parti Başkanı Erkan Arıklı  kısa bir açıklama yaptı.
Arıklı,  yeni hükümetin kurulması ve bu hükümetin içerisinde YDP’nin yer almasına oy birliğiyle karar verildiğini kaydetti.

Arıklı, “Hayırlı olsun, umarım uzun süreli bir hükümet ortaya çıkarırız ve KKTC’nin beklediği reformları yapabilecek, yapısal dönüşümü sağlayabilecek bir hükümet yaratırız” dedi.

Arıklı hükümetin tüm üyelerine başarılar da diledi.

Arıklı bir soru üzerine  Ulaştırma Bakanlığı’nın kendilerinde olduğunu da söyledi.


FOTOĞRAF: Süleyman Önal - TAK

19/02/2022 18:08
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TAGS: erhan arıklı
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