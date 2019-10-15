Arıklı: Ülkede birçok yolsuzluk var

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu’nda ihaleler ve Kıb-Tek ile ilgili konuşmasında, ülkede birçok yolsuzluklar olduğunu savunarak, özellikle son dönemde şaibeli ihaleler olduğunu ve ancak hükümetin hiçbir açıklama yapmadığını, yaptırım uygulamadığını kaydetti. Arıklı, şimdiki hükümet dönemi veya bir önceki hükümet dönemi olmasının bir önem taşımadığını, ihalelerle ilgili gerekli denetimlerin yapılmasının önemine işaret etti. İlginç bir ihalenin de bu yıl içinde Kıb-Tek’te olduğunu savunan Arıklı, 230 bin tonluk yakıt taşıma ihalesiyle ilgili olan bu konuda açıklama istedi. Kıb-Tek’te gerekli adımların ve çalışmaların yapılmasının kurum için önemine işaret eden Arıklı, hassas olan bu konuda baskılar olduğunu da bildiğini kaydetti.

15/10/2019 19:21