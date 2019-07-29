Arıklı: Umarız yargı da statükonun bekçisi olmaz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin %2 lik HP kesintisi kararı ile ilgili yargının verdiği ara emri kararına saygı duyduğunu belirtti.

Arıklı, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin bu kararı alırken yapmış olduğu açıklamanın son derece mantıklı ve hukuki alt yapısı kuvvetli olduğunu iddia ederek, bu kararla kamunun milyonlarca liralık bir yükten kurtulmuş olacağını savundu.

KKTC’nin önümüzdeki dönemde içinde bulunduğu kronikleşmiş sorunlardan kurtulmak için ekonomik, sosyal, yargı alanları dahil birçok alanda reformlar yapmak ve yapısal dönüşümü sağlamak zorunda olduğunu kaydeden Arıklı, bunun yapılırken, “Kazanılmış haklara dokunulamaz” zırhına bürünen sendikalar da dahil statükonun bekçileri ile ciddi bir mücadele verilmesi gerektiği görüşünü belirtti.

Arıklı açıklamasında, “Umarız ki yargı kurumumuz, bu statükonun bekçilerinden biri olmaz. Çünkü devlet gemisinin bu şekilde devamı mümkün değildir. Yargımız dahil herkes taşın altına elini sokmak zorundadır.” ifadelerine yer verdi.