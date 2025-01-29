Arıklı ve Taçoy’dan samimi poz

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29/01/2025

Arıklı ve Taçoy’dan samimi poz

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı be Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy’un samimi pozu sosyal medyada dikkat çekti.

İkili geçtiğimiz hafta boyunca sosyal medya üzerinden “YDP’nin hükümetten çekilme kararı” üzerinden polemik yaşamıştı.

Taçoy, açıklamasında Arıklı’yı hedef alarak “Hükümetten çekil ülkenin önünü aç” demişti.

Arıklı ise “Hasan Taçoy muhattabımız değildir, YDP, Koalisyona girerken Sayın Taçoy'a fikrini sormadı. Çıkarken de  sormayacaktır.

Vesselam...” demişti.

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TAGS: Arıklı ve Taçoy’dan samimi poz
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