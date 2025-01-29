Arıklı ve Taçoy’dan samimi poz
YAYIN TARİHİ:
29/01/2025
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı be Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy’un samimi pozu sosyal medyada dikkat çekti.
İkili geçtiğimiz hafta boyunca sosyal medya üzerinden “YDP’nin hükümetten çekilme kararı” üzerinden polemik yaşamıştı.
Taçoy, açıklamasında Arıklı’yı hedef alarak “Hükümetten çekil ülkenin önünü aç” demişti.
Arıklı ise “Hasan Taçoy muhattabımız değildir, YDP, Koalisyona girerken Sayın Taçoy'a fikrini sormadı. Çıkarken de sormayacaktır.
Vesselam...” demişti.
YAYIN TARİHİ: