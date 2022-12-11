Arıklı ve YDP meclis üyesi adayları Ilgaz, Malatya, Lapta ve Alsancak'ı ziyaret etti

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, parti yetkilileri ve Girne, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi meclis üyesi adaylarının bölge ziyaretleriyle ilgili parti basın bürosundan yapılan açıklama aşağıdadır.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, parti yetkilileri ve Girne-Lapta-Alsancak Belediyesi Meclis üyesi adayları ile bugün Ilgaz-Malatya-Lapta-Alsancak bölgelerini ziyaret etti. Bölgede yoğun ilgiyle karşılaşan YDP’liler ev ziyaretleri yapıp, aday broşürleri dağıtarak yerel seçimle ilgili projelerini ve hedeflerini paylaştı.

Malatya köyünde yaptığı konuşmada bu seçimlerin artık sıradan bir yerel seçim olmadığını, milli davayla alakalı olduğunu vurgulayan Arıklı bu seçimin Birleşik Kıbrıs peşinde koşanlarla, KKTC'yi yaşatıp kökleştirmek isteyenlerin seçimi olduğunu belirtti.

Hükümetin istikrarlı bir şekilde ortaklığa devam ettiğini ve 2027’ye kadar devam edeceğini de kaydeden Arıklı, erken zamanda yeni bir genel seçim olmayacağını, artık büyük bir icraat dönemine geçileceğini söyledi. YDP Genel Başkanı Arıklı; yerel seçimlerden zaferle çıkılması durumunda istihdam kapılarının açılacağını, halkın refah seviyesinin artacağını söyleyerek hükümete zaman tanınmasını halinde bütün beklentilerin ve büyük projelerin gerçekleşeceğini belirtti.

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11/12/2022 17:14