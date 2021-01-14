Arıklı: Verdiği mücadele unutulmayacak

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün verdiği mücadelenin asla unutulmayacağını kaydetti.

Arklı, Küçük’ün 37’nci ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı anma mesajında “Kıbrıs Halkının Özgürlük Mücadelesi olarak görülen, KKTC'nin varoluşu ile Kıbrıs Türk Halkının huzur ve refahı adına büyük katkılar sağlayan, özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ölümünün 37. yılında rahmet, saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

Dr. Fazıl Küçük ve verdiği mücadelenin asla unutulmayacağını, kalplerde ebediyen yaşayacağını ifade eden Arıklı, Kıbrıs Türk halkının onunun yaktığı meşaleyi sonsuza kadar taşıyacağını da vurguladı.

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14/01/2021 13:37