Arıklı, yabancılara mal satışı ile ilgili yasayı değiştirmekle ekonominin zora girdiğini açıkladı

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28/11/2024

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Arıklı, yabancılara mal satışı ile ilgili yasayı değiştirmekle ekonominin zora girdiğini açıkladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geçtiğimiz aylarda değiştirilen Yabancılara Mal Satışı ile ilgili yasanın hata olduğunu söyledi.

KP TV’de konuşan Arıklı, “ Kabul etmek gerek. Bu değişiklikle ayağımıza kurşun sıktık” dedi

Konuyla ilgili Türkiye’de bazı çevrelerin yanlış haberlerle ayağa kaldırıldığını Kıbrıs elden gidiyor diye yaygara çıkarıldığını beliren Arıklı, yabancılara arsa değil konut satıldığını söyledi.

Arıklı, “ Ekonomi ciddi darbe aldı. Müteahhitler zora girdi. Bu yasayı hemen düzeltmek lazım” dedi

Arıklı soru üzerine Başbakan’ın yasa için gereki talimatı verdiğini sözlerine ekledi.

28/11/2024 10:50
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TAGS: haber, kıbrıs
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