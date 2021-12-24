Arıklı: YDP piyasayı nasıl ucuzlatacağını biliyor

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24/12/2021

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Arıklı: YDP piyasayı nasıl ucuzlatacağını biliyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirerek, soruları yanıtladı.

YDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre “Vahşi kapitalizmin uygulanmaya devam etmesi durumunda piyasanın içinden çıkılmaz bir hal alacak” diyen Arıklı, partisinin piyasayı nasıl ucuzlatacağını bildiğini söyledi.

Yalnız başına Meclis’te bir şey yapılamayacağını belirtti. Arıklı, “İktidara güçlü ortak olarak girmek zorunda olduklarını ve bu dönemde böyle olacağını” söyledi. 

“NARH UYGULANMALI”
Ülkede narh uygulanması gerektiğini yineleyen Arıklı, kendisinin bakan olduğu dönemde Bakanlar Kurulunda bunu dile getirdiğini ancak büyük ortağın bunu kabul etmediğini söyledi.

“Ben bunu söylediğimde Bakanlar Kurulundaki arkadaşlar ayağa kalktılar; ‘Hayır burada Narh olmaz serbest piyasa ekonomisi olur dediler” diyen Arıklı, “Kimse bana destek vermedi şimdi herkes feryat ediyor bazı sendikalar ve partiler narhtan bahsediyor” dedi.

24/12/2021 09:16
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