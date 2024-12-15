Arıklı: YDP PM, hükümet ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin karar üretecek!

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden YDP ilçe kongrelerine ilişkin bir yazı paylaştı “2025 çok şeylere gebe” dedi.

25 Aralık’ta YDP PM’nin toplanacağına vurgu yapan Arıklı, parti meclisinin hükümetin icraatlarını ve YDP’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde izleyeceği yolun belli olacağını yazdı.

Öte yandan YDP ilçe kongrelerinin devam ettiğine dikkat çeken Arıklı, “İlçe başkanlığı yarışlarında kırıcı, bölücü, ötekileştirişi, en önemlisi de 28 Nisan tarihinde kapattığımız defterin yeniden açılmasına izin vermemenizdir” dedi.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

Değerli YDP’liler,

Bugün YDP için önemli günlerden birisi. Üç ilçemizde ilçe kongresi yapılacak. Girne ve Güzelyurt’ta çok adaylı bir yarış olurken Lefke’de tek adayımızın ilçe başkanlığı ilan edilecek.

Önümüzdeki hafta ise Lefkoşa Mağusa ve İskele’de ilçe kongreleri yapılacak.

YDP olarak bu Kongrelerimizi birlik ve beraberlik içerisinde, coşku ile gerçekleştirmek ve çok daha güçlü bir şekilde 2025’e girmek zorundayız.

2025 çok şeylere gebe. 25 Aralık‘ta toplanacak parti meclisimiz, içinde bulunduğumuz hükümetin icraatlarını ve hükümet içerisinde değerlendirecek ve YDP için çok önemli kararlar alacak.

Alınacak kararlardan bir tanesi de 2025 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partimizin izleyeceği yoldur.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

25 Aralık‘taki parti meclisimizin alacağı kararlar ne olursa olsun o kararların uygulanabilmesi için birlik ve beraberliğimizin sürmesi, ada çapında örgütlenmelerinizin tamamlanması ve en ücra noktadaki üyelerimize ulaşılması şarttır.

Genel Başkan olarak sizden ricam; ilçe başkanlığı yarışlarında kırıcı, bölücü, ötekileştirişi, en önemlisi de 28 Nisan tarihinde kapattığımız defterin yeniden açılmasına izin vermemenizdir. Partimizin yükselişini durduracak kampanya ve söylemlerden uzak durulması, bu tür davranışlarda bulunanların uyarılması, YSK da kayıtlı 10 bini aşkın her bir YDP üyesinin temel görevidir.

İlçe kongrelerine, aldığımız prensip karar doğrultusunda ben ve milletvekilimiz talip Atalay katılmayacaktır.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde ilçe kongrelerimizin partimize ve ülkemize hayırlı olmasını ve aday olan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Allah yar ve yardımcımız olsun.