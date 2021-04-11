Yeniden YDP başkanlığına seçilen Erhan Arıklı, sonucun açıklamasının ardından, başa baş geçen seçimin ardından kaybedenin olmadığını, YDP’nin kazandığını söyledi. Kurultay propaganda sürecindeki sert tartışmaların geride kaldığını, bunların partiye zarar vermeyeceğini belirten Arıklı, “YDP’de bölünme bekleyenler avcunu yalar” dedi.

Bertan Zaroğlu’nun çok iyi bir yarış çıkardığını belirten Arıklı, “Zaroğlu kardeşimdir onu tebrik ederim” diye konuştu. Arıklı, sonuç açıklandıktan sonra gazetecilere şöyle konuştu: “Daha büyük fark bekliyordum ama az farkla kazandık, önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdi önümüzde erken seçim var. YDP artık kökleşmiş iddialı bir siyasi partidir. Hükümette istediğimiz, hedeflediğimiz adımları atarsak en iddialı parti biz olacağız.

Kurultay propaganda sürecinde söylenenler, tartışmalar, partiye zarar vermez, zarar vereceğini zannetmiyorum. İlk defa yarışmalı bir kurultayımız oldu. Tecrübesizlikten dolayı sert sözler söylendi ama sorun olmaz, kısa sürede biz köprüleri tekrar kurarız. Bertan Zaroğlu ile biz kardeşiz. YDP’de bölünme bekleyenler avcunu yalar. Üyelerimiz bana ‘devam’ dedi.

Tabanın desteği benim için çok önemliydi. Ağlayanlar vardı, duygulu anlar yaşadık. Zaroğlu’nu tebrik ederim, iyi bir yarış oldu. Zaroğlu, iyi bir performans ortaya koydu. Zaroğlu’nun kampanyası benimkinden daha iyiydi, daha profesyoneldi umarım aynı kampanyayı genel seçimde de bu kez birlikte yürütürüz.

Bu kurultay sonunda kaybeden yok, Zaroğlu’nun aldığı oy iyi, kaybetti denilmez. Seçim başa baş geçti, Kazanan YDP oldu. Tecrübe kazandı, bu tecrübeyi genel seçime taşıyacağız. Yarın saat 12.00’ye kadar uyuyacağım, sonra torunlarımı seveceğim."

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11/04/2021 01:00