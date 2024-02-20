Arıklı: “Zaroğlu benimle bu partiyi kuran kişidir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Kanal T’de katıldığı canlı yayın programında Kanal T’de açıklamalarda bulundu.

Arıklı açıklamasında; “Genel Sekreter ve Genel Başkan adayı Talip Atalay’ın partiye yeni katıldığını partinin havasını daha teneffüs etmemiş solumamış partiyi içsellestirmemiş olduğunu, etrafındaki kişilerin bir çoğunun eski partilerden resmi olarak bağlarını koparmamış kimisinin DP’de kimisinin UBP’de üyeliklerinin devam ettiğini, bana karşı çok acımasız saldırılar yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumartesi gerçekleşen toplantıyı değerlendiren Arıklı, “Bir taraftan Yeniden Doğuş Partisi’ni kuran bin bir yokluk içerisinde gece gündüz demeden dağ bayır demeden YDP Partisi’nin broşürlerini dağıtan evlere arabalara dağıtmaya çalışan insanlar, diğer taraftan Yeniden Doğuş Partisi’ne saldıran ve diğer partilerde üyelikleri bulunan arkadaşlar. Bu yeni gelen arkadaşlar, Talip Hoca da başında olmak üzere Yeniden Doğuş Partisi’ni kurtarmaya adaylar. Dağdan gelen bağdakini kovuyor. Bağdakilerin asıl sahipleri nerede?” diye sordu.

“ZAROĞLU PARTİYİ BENİMLE KURAN BİR ARKADAŞ”

Betan Zaroğlu ile ilgili de açıklama yapan Arıklı, “Bertan Zaroglu’nun benim şahsımla ilgili problemleri var. Bertan Zaroğlu YDP ile ilgili hiçbir eleştiride bulunmadı. YDP’ye saldırmadı. Bertan Zaroğlu YDP’yi benimle kuran, YDP’nin kökleşmesi, barajı geçmesi için gece gündüz uğraşan bir arkadaştır. Ben kendimi sorguladım. Bu arkadaşlar buradaysa Bertan Zaroglu nerede?” dedi.

“YAKINDA BERTAN ZAROĞLU’NUN YANINA GİDECEĞİM”

Bertan Zaroğlu’na çağrıda bulunan Arıklı, “Gel kardeşim tüzük gereği başka aday olamam derdinde benimle baltalarını toprağa göm, kurduğun bu partiye gel sahip çık. Yakında Bertan Zaroglu’nun yanına gideceğim çocuğu da olmuş tebrik için kahvesini içeceğim. Partiye davet edeceğim çünkü şuanda çok sağlıksız bir görüntü var.”

“YDP CİDDİ BİR SALDIRI ALTINDA ZAROĞLU’NUN DÖNMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

“ydp ciddi ciddi bir saldırı ile karşı karşıya. YDP kuruluşunda hiçbir emeği olmayan kişiler YDP kurtarmaya hazırlanıyorlar. ondan dolayı YDP’yi kuran hayat veren nefes veren YDP’yi bu günlere getiren herkesin bu saldırıya karşı topyekun cephede olması lazım. Bu manzarayı gördükten sonra Bertan Zaroğlu’nun dönmesi gerektiğini düşünüyorum.