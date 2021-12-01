Arıklı: Zaroğlu, birlikte hareket ettiği arkadaşlarını 6 numaralı sıraya sattı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile yakın zamanda Ulusal Birlik Partisi’ne geçeceği ve kontenjandan milletvekili adayı olacağı ifade edilen Millet Partisi kurucusu Bertan Zaroğlu arasındaki söz düellosu devam ediyor.

Erhan Arıklı’nın sabah saatlerinde, YDP’den Zaroğlu ile birlikte istifa eden üyelere geri dön çağrısı yapmasının ardından Bertan Zaroğlu, “Sana bu kapıdan ekmek yok” diye karşılık vermişti.

Arıklı, bağımsız milletvekili Zaroğlu’nu hedef alan bir açıklama daha yaptı.

UBP’nin Zaroğlu’nu kullandığını iddia eden Arıklı, “Birlikte hareket ettiği arkadaşlarını 6 numaralı sıraya sattı” ifadelerini kullandı.

İşte Arıklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

“Utanmadan Konuşmaya devam ediyor...

Bu arkadaş UBP nin kendisini nasıl kullandığını anlamadı. Onların oyununa gelip, büyük iddialarla Genel Başkanlığa aday oldu. Aday olurken, "Arıklının kazanması Namümkün" dedi. Bu yüzden adı Namümkün Bertan" a çıktı.

Kurultayı kaybetti. UBP’lilerin gazı ile YDP den ayrılıp Parti kurdu.

Aklınca binlerce üye ile partiyi bölecekti. O ayrılırken YDP nin üye sayısı 8620 idi. Partiden topu topu 200 kişi ancak istifa ettirebildi. O gittikten sonra YDP patlama yaptı. YSK da ki üye sayısı 11.000 e ulaştı.

Çok iddialıydı; "Baraj korkumuz yok. Sürpriz adaylarımız var" dedi. "UBP ye geçeceğimi söyleyenler ahlaksızdır. Bana iftira atıyorlar" dedi. Yetmedi "Siyasette ilke önemli" dedi.

Sonunda bütün dediklerini yedi yuttu. Birlikte hareket ettiği arkadaşlarını 6 numaralı sıraya sattı. Şimdi bana "Sana ekmek yok Erhan Efendi" diyor.

Ne demeli bilmem ki...”

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01/12/2021 14:45