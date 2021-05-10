Arıklı: Zaroğlu, hükümetten desteğini çekerse 26 kişi ile yola devam ederiz…

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı bir TV programında gündemi değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde YDP milletvekili Bertan Zaroğlu’nun partiden istifa edeceği yönünde çıkan haberleri değerlendiren Arıklı, “Bu onun bileceği iş. Hükümet 26 ile yoluna devam eder. Biz gidenler için yas tutmayız” ifadelerini kullandı.

YDP milletvekili Bertan Zaroğlu’nun YDP kurultayını kaybettiğinden beri Meclis’e gelmediğine dikkat çeken Arıklı şöyle konuştu: Bertan bey meclise gelmeyebilir. Bir sıkıntı yok. İçinde bulundu halden kurtulmalıdır. Meclis katılırsa yola devam ederiz. Bu durum hükümet krizine neden olmaz. Bu bizim içimizdeki bir sorun. Hükümet içerisinde bir sorun yok. Benim milletvekilim hükümete desteğini çekiyorsa bu onun bileceği iştir. Biz 26 kişiyle yolumuza devam ederiz” dedi.

“Bertan Zaroğlu sizce YDP’den istifa eder mi” sorusu üzerine devam eden Arıklı “Gidenler olur gelenler olur. Gelen bizi sevindirir ama giden için de yas tutmayız” ifadelerini kullandı.

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10/05/2021 20:44