Arıklı: Zaroğlu ve partisini ziyaret edeceğiz, davet yapacağız

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14/03/2024

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Arıklı: Zaroğlu ve partisini ziyaret edeceğiz, davet yapacağız

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, BRT televizyonunda Levent Kutay'ın konuğu oldu. Programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Arıklı, partisinin gelecek adımlarıyla ilgili ipuçları verdi.

Arıklı, Zaroğlu ve partisine yapacakları ziyarete ilişkin, "Davet yapacağız" şeklinde konuştu. Ayrıca, partisinin yaklaşan kurultayını değerlendirerek, "Bu birleşimle kurultayı zafer şölenine dönüştürebiliriz" ifadesini kullandı.

YDP'nin kuruluşuna vurgu yaparak, "YDP, kurucularının partisidir" dedi. Ayrıca, rakip olarak gördüğü Talip Atalay'a yönelik çarpıcı bir ifade kullanan Arıklı, "Talip Hoca, cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

 

14/03/2024 12:49
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