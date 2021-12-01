Arıklı: Zaroğlu’na inanıp istifa edenler yuvanıza geri dönün

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP’den istifa eden üyelere geri dönün çağrısı yaptı.

YDP’den yapılan yazılı açıklamada Başkan Arıklı, YDP’den istifa edip Millet Partisi’ni kuran ardından 2022 Erken Genel Seçimlerinde UBP’den kontenjan adayı olacağı söylenen Bertan Zaroğlu’na inanıp istifa eden üyelere seslendi.

Üyelere geri dönün çağrısı

Zaroğlu’nun iftira ve iddialarına inanıp partiden istifa eden üyelere yuvaya dönün çağrısı yapan Arıklı, “Bizim için söylenen herşeyi unutmaya ve temiz bir sayfa açmaya hazırız. ‘Gelin canlar birlik olalım’ diyerek kucağımızı açıyoruz” ifadelerini kullandı.

UBP'ye gönderme yaptı

Arıklı ayrıca UBP’ye de eleştirilerde bulunarak, “YDP’nin en büyük rakibi UBP, 1987 yılında 4 milletvekilinden 3 tanesini kandırıp partiden koparmıştı. Şimdi bize yine aynı oyunu kurmak istediler ancak bu kez oyun tutmadı. Taban partisinde kaldı” dedi.

2 bin üyenin istifa ettiği iddia edilmişti

Hatırlanacağı üzere Bertan Zaroğlu, YDP'den istifa ederken kendisiyle beraber 2 bin üyenin istifa ettiğini iddia ederek, istifa dilekçelerini YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk'e sunmuştu. Öztürk ise aralarında istifa etmeyenlerin olduğunu iddia ederek, istifa dilekçelerinin araştırılacağını açıklamıştı.

Arıklı’nın açıklaması şu şekilde:

“Partimizde Genel Başkanlık mücadelesi verip, kaybettikten sonra çeşitli gerekçelerle YDP den istifa eden Sayın Bertan Zaroğlu, kendisine yeni bir yol çizerek UBP ye geçmiştir.

YDP olarak biz eski defterleri açıp iddiaları, iftira ve dedikoduları tartışmak niyetinde değiliz. Sayın Zaroğlu’nun iddia ve iftiralarına inanıp partimizden istifa eden arkadaşlarımıza yuvaya dönün çağrısı yapıyoruz.

Şurası bilinsin ki YDP’nin siyasetteki en büyük rakibi bu düzeni kuran ve yaşatan UBP’dir. UBP 1987 yılında YDP’yi nasıl bölmüş mevcut 4 Milletvekilinden 3 tanesini kandırıp YDP den istifa ettirmişti ise, şimdi de bize aynı oyunu oynamak istemişti. Ama bu sefer oyun tutmadı. Taban yerinde kaldı ve partisine sahip çıktı.

Şimdi UBP’nin oyunu tüm çıplaklığı ile ortaya çıktığına göre, YDP olarak biz partimizden ayrılan tüm arkadaşlarımıza "Yuvaya Dön" çağrısı yapıyoruz. Biz, bizim için söylenen her şeyi unutmaya ve temiz bir sayfa açmaya hazırız. Partimizden ayrılan tüm arkadaşlarımıza diyoruz ki; “Gelin Canlar Bir Olalım" diyerek onlara kucağımızı açıyoruz.”

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01/12/2021 11:16