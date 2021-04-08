Arıklı: Zaroğlu’nun yanında bana operasyon yapanlar UBP’ye geri dönecek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, kurultayda Bertan Zaroğlu’nun aday olmasına şikayetinin olmadığını ancak Zaroğlu’nun söylemlerinin yanlış olduğunu, ağır ve gerçek dışı ifadeler kullandığını belirterek, “Yaralar açtı, kapanması kolay değil” dedi.

Zaroğlu’nun “Genel başkanlığa adayım, yapacaklarım bunlardır, yetki istiyorum” dese, ortada sorun olmayacağına dikkat çeken Arıklı, “Ancak ‘genel başkan yalan söylüyor, partiyi uçuruma sürüklüyor’ diyor. Bunları yaparken ben seninle 12 Nisandan sonra nasıl el ele yürüyeceğim? Yara açtı ve kapanması kolay değil. TV programlarında ucuz siyaset yapıyor. Parti içi meseleleri kamuoyu önünde tartışmamalıydı” diye konuştu.

Bertan Zaroğlu’nun yanında gezen bazı kişilerin UBP’li olduğunu iddia eden Arıklı, “Bertan Zaroğlu’nun yanındaki bazı insanlar UBP’den gelen emanetlerdir. Bize operasyon yapanlar partiden ayrılacak. YSK üye listesine bakıldığında UBP’den hangi tarihten geldiği bellidir. İleride ‘YDP’de istifalar var kopmalar var’ denmesin diye şimdiden söylüyorum. 400 kişi kurultaydan sonra yuvalarına dönecek. Başka bir partiyi dizayn etmek demokrasiye darbedir” dedi.

Erhan Arıklı, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“YDP’nin yükselişini engellemek istiyorlar”

YDP’nin, ikinci parti olma yolunda ilerlediğini anlatan Arıklı, “Projeleri hayata geçirirsek ve vurgunu önlersek, muhtemel ekim ayında yapılacak erken seçimde partinin milletvekili sayısı yükselecek. Bunu gören rant çevreleri ve siyasi partiler YDP’nin içini karıştırmak istiyor. Karşıma aday çıkardılar” dedi.

“Makama, vurgun yapan işadamları ile kavga için geldim”

YDP kurultayında karşısına aday olarak çıkan Bertan Zaroğlu’ndan bahseden Arıklı, “Bertan, benim için ‘Arıklı yoruldu sürekli işadamlarıyla kavga ediyor’ diyor. Kubilay Özkıraç’ın ağzıyla ve birebir benzerleriyle bana saldırıyor. Ben bu makama vurgun yapan işadamları ile kavga için geldim. Bakanlık yaptığım 2 ay süre içinde yorulmadım” diye konuştu.

“Bize operasyon yapanlar UBP’ye geri dönecek”

Bertan Zaroğlu’nun yanında gezen bazı kişilerin UBP’li olduğunu belirten Arıklı, “Bertan Zaroğlu’nun yanındaki insanlar UBP’den gelen emanetlerdir. Bertan’ın arkadaşı UBP’li Sadık Gardiyanoğlu bile YDP kurultayından sonra UBP’ye katılımlar olacağını söyledi. Bize operasyon yapanlar partiden ayrılacak. YSK üye listesine bakıldığında UBP’den hangi tarihten geldiği bellidir. İleride ‘YDP’de istifalar var kopmalar var’ denmesin diye şimdiden söylüyorum. 400 kişi kurultaydan sonra yuvalarına dönecek. Başka bir partiyi dizayn etmek demokrasiye darbedir” dedi.

“Bertan’la 12 Nisan’dan sonra nasıl birlikte yürüyeceğim?”

Bertan Zaroğlu’nun aday olmasına şikayetinin olmadığını ancak Zaroğlu’nun söylemlerinin yanlış olduğunu, ağır ve gerçek dışı ifadeler kullandığını belirten Arıklı, “Zaroğlu, ‘Genel başkanlığa adayım, yapacaklarım bunlardır, yetki istiyorum’ dese sorun yok. Ancak ‘genel başkan yalan söylüyor partiyi uçuruma sürüklüyor’ diyor. Bunları yaparken ben seninle 12 Nisandan sonra nasıl el ele yürüyeceğim? Yara açtı ve kapanması kolay değil. TV programlarında ucuz siyaset yapıyor. Parti içi meseleleri kamuoyu önünde tartışmamalıydı” diye konuştu.

“Affederim ama unutmam”

Betan Zaroğlu’nun geçmişte yaptığı yanlışlarda her zaman arkasında durduğunu bu nedenle kendisinden vefa beklediğini dile getiren Erhan Arıklı, “Vefa göstermek yerine bana saldırıyor. Yaptıklarını affederim ama unutmam” ifadelerini kullandı.

“Partide görevlendirdiklerim Bertan’ın yanına geçti”

Bertan Zaroğlu’nun tüm itirazlarına rağmen partiyi eleştiren kişileri geçmişte partide bir yerlere getirdiğini anlatan Arıklı, “Şimdi bu kişiler Bertan’ın yanında bana karşı mücadele ediyor. Diktatör olsaydım hepsini kapının önüne koyardım. Genel başkan için en fazla 10 yıl maddesini koydurdum. 5-6 sene geçti, önümde 3-4 sene kaldı. 5 yılda 5 kurultay yaptım. Güven tazeledim. Beni en çok üzen budur” diye ifade etti.

“Ailem burada, Bertan da ailesini getirsin”

“Türkiye’nin, Kıbrıs’ta Türkiye kökenlilerin parti kurmasını istemediği iddialarıyla” ilgili gelen soruyu yanıtlayan Arıklı, “Türkiye ve biz burada kim parti kurar diye ilgilenmeyiz. Bu parti Türkiyelilerin değil içinde Türkiyelilerin de olduğu KKTC’nin bir partisidir. Bu ülkede doğmadım ama burada öleceğim. Annemi, babamı ve abimi burada toprağa verdim. Çocuklarımla ve ailemle birlikte bu topraklardayım. Keşke Bertan da bunları söyleyebilseydi. Ailesini çocuklarını buraya getirsin ve aidiyet duygusunu göstersin” dedi.

“Üyelerden güvenoyu alamazsam giderim”

Genel başkan seçilememesi durumunda politikayı bırakacağına vurgu yapan Arıklı, “Parti üyeleri, ‘sen beceremedin seni değiştiriyoruz’ derse politikayı bırakmam lazım. Avrupa’da böyledir. Milletvekili seçilememek başkadır. Üyelerden güvenoyu alamazsam giderim” diye konuştu.

“Seçimi kazandım, pazartesi yapacaklarımı düşünüyorum”

Parti içinde 3 bin 800 üyenin kendisinden yana olduğuna işaret eden Arıklı, “5 bin üyenin yüzde 65’i benim yanımda. Seçimi kazandım ve pazartesi yapacaklarımı düşünüyorum. Kampanya yapmaya köyleri dolaşmaya vaktim olmadı. Üyelerimin beni anlayışla karşılamasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Gezecek vaktim ve imkanım yok”

Bertan Zaroğlu’nun ekibiyle birlikte üyeleri gezdiğinden bahseden Arıklı, “Altımda makam aracıyla ve sekreterimle gezmiyorum. Aldığım maaş parti için aldığım kredi borcuma gidiyor. Haftada iki gün mecliste bir gün bakanlar kurulunda geri kalan günler bakanlıkta olmak zorundayım. ‘Bertan aradı sen aramadın’ diyorlar. Vaktim ve imkanım yok. Üyelerime ulaşamıyorum. Birileri bana da para vermiyor, cebime para koyup ‘yürü ya kulum’ demiyor...” dedi.

“Bertan üyelerden tepki görüyor”

Kendisine destek belirtilen imzaların 3 günde toplandığına işaret eden Arıklı, “En büyük şansım yol arkadaşlarım. Üyeler, Zaroğlu’na ‘Neden aday oldun. Yol kazası olmamalı. Dere geçerken at değişmemeli’ diyor. Vadili’de Bertan’a tepki gösterdiler. Her gittiği yerde aynı söylemlerle karşılaşıyor. Ne ümit ediyor bilemiyorum ancak inatla devam ediyor. 3 bin 800 imzayı görünce çekilmeliydi. Saygı duruşunda bulunmalıydı” ifadelerine yer verdi.

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08/04/2021 13:11