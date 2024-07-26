Arıklı: Zaten sıkıntılar var, yeni bir başkanla koşulsuz yola devam etmeyiz

Gündem Kıbrıs'ta Çiğdem Aydın'a konuşan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, yaklaşan Ulusal Birlik Partisi kurultayı seçimleri ve Türkiye'nin Kıbrıs politikası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Arıklı, UBP'de yeni bir başkan seçilmesi durumunda mevcut durumun değişeceğini ve bu süreçte partisinin kararını dikkatle değerlendireceğini belirtti.

Arıklı, "Katıksız bir şekilde yeni bir başkanla yola devam etmem. Partimle oturur konuşurum. Zaten sıkıntılar var, bu nedenle koşulsuz devam edeceğiz diyemem," dedi

Türkiye'nin Kıbrıs konusunda önemli bir kavşakta olduğunu vurgulayan Arıklı, federasyon çözümünün artık gündemden kalktığını ve Türkiye'nin bu konuda net bir tutum sergilediğini ifade etti. "Türkiye’deki mevcut iktidar, şu andaki konjonktürün aynen devamını istemesi normal. Aynı görüşte bir hükümet ve cumhurbaşkanı Türkiye’nin arzusudur," dedi.

Türkiye'nin, Akıncı ile yaşanan tecrübelerden dolayı cumhurbaşkanlığı seçimine kadar mevcut hükümetle devam edilmesini istediğini belirten Arıklı, mevcut hükümetin zor kurulduğunu ve yeni bir hükümetin kurulmasının oldukça zor olduğunu sözlerine ekledi. "Bu nedenle Türkiye aynen devam konusunda haksız değil," diyerek, Türkiye'nin mevcut durumu koruma arzusunun mantıklı olduğunu savundu.

Arıklı'nın bu açıklamaları, Kıbrıs'ın geleceği ve Türkiye ile ilişkiler açısından önemli ipuçları taşıyor. Yeniden Doğuş Partisi'nin seçim sürecinde nasıl bir tutum sergileyeceği ve Türkiye'nin bu süreçteki rolü, önümüzdeki dönemde Kıbrıs siyasetinin önemli gündem maddelerinden biri olacak.