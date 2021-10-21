Arıklı:Akaryakıt birimi gerekli çalışmasını yapıyor

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ülkede iki gündür yaşanan akaryakıt krizi ile ilgili BRT’ye açıklama yaptı. Ülkeye akaryakıt tedarik eden iki özel firmanın akaryakıtı yurt dışından döviz ile aldığını kaydeden Arıklı, akaryakıt fiyatlarının dünyada ciddi bir artış içerisinde olduğunu söyledi.

Söz konusu iki firmanının kendilerine göre haklı gerekçelerle yurt dışından oldukça pahalıya aldıkları akaryakıtı şu andaki fiyatlardan satmaları halinde çok ciddi zararları olduğunu iddia ettiklerini kaydeden Arıklı, firmaların kendileri ile görüşmeden akaryakıt istasyonlarına akaryakıt vermeyi durdurduklarını ilan ettiğini bunun da Rekabet Yasası’na aykırı olduğunu belirtti.

Yaşanan durum üzerine Rekabet Kurulu’nun harekete geçtiğini ve soruşturma açtığını kaydeden Arıklı, kurulun bu konuda suç tespit etmesi halinde iki firmanının yıllık cirolarının yüzde 10’u kadar ceza kesme yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Arıklı, vatandaşların akaryakıt istasyonlarına akın etmesi ile ciddi bir kargaşanın oluştuğunu da belirtti.Akaryakıt fiyatlarının her 15 günde bir akaryakıt brimi tarafından belirlendiğini anımsatan Arıklı, birimin tespit ettiği fiyatların Bakanlar Kurulu’na iletildiğini Kurulun da bu konuda karar ürettiğini söyledi.

Arıklı, “ zam olacak mı akaryakıt birimi gerekli çalışmasını yapıyor. Bakanlar Kurulu en geç Pazartesi günü toplanacak ve akaryakıt biriminden gelecek olan fiyat ayarlamasını değerlendirecek. Akaryakıt biriminin getirdiği teklif yüzde yüz kabul edilir diye bir kayde yok. Akaryakıt üzerinde KDV dahil fiyat istikar fonu dahil akaryakıt bayilerinin karı dahil, bir takım yükler var. Onlar da belki bir miktar oynama yaparak fiyatları mümkün olduğu kadar zamın az olmasına sebep olabilir ve o şekilde bir fiyat ayarlaması yapabilir. Dolayısı ile akaryakıt biriminin yapacağı çalışma Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilecek ve Bakanlar Kurulu tarafından yeni fiyatlar ilan edilecek” dedi.

Vatandaşların anlayışlı olması gerektiğini belirten Arıklı, söz konusu iki firmanının özel firma olduğunu ve bu firmaların akaryakıtı döviz ile temin edip iç piyasaya sürdüğünü söyledi.

Zamlardan devletin bütçesine giren herhangi bir gelir olamadığını söyleyen Arıklı, bunun zaruri fiyat ayarlaması olduğunu belirterek vatandaşların dünyadaki gelişmeleri de dikkate almasını istedi.

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21/10/2021 22:26