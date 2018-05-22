Arıklı:Başbakan’ın açıklamaları çöküşün resmidir

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Başbakan Tufan Erhürman’ın bugün yaptığı açıklamaları, “çöküşün resmi olarak” değerlendirdi.

Başbakan Tufan Erhürman’ın, ülkenin yaşadığı ekonomik ve sosyal çöküşüne yönelik hiçbir şey söylemediğini savunan Arıklı, “Sorunları çözmek için halka söz veren ve koalisyon hükümeti kuran Başbakan, çıkıp ekonomik krizin olacağından bahsediyor. Çözümden bahseden yok. Bu nasıl bir anlayıştır” diye sordu.

Arıklı yaptığı yazılı açıklama Başbakan Erhürman’ın bugünkü açıklamalarını değerlendirdi.

Arıklı, “Yaklaşık bir saate varan konuşma, sadece ‘yapacağız’, ‘edeceğiz’ anlayışı ile sonlanmıştır. Başbakan sorumluluğu üzerine almamakta ve suçlu aramaktadır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Sayın Erhürman, basın toplantısında hükümet programını yeniden okumuştur” dedi.

Hükümetin öncelikler konusunda ciddi sorunlar yaşadığını savunan Arıklı, “Ülkede atılması gereken onca sorun varken, bu hükümet birinci öncelik olarak uyuşturucu suçlusu Barbaros Şansal’ı affetme yolunu seçmiştir. Sonrasında ise Türkiye’den ülkemize gelen ve vatandaşlık alanların vatandaşlıklarını iptal etmiştir. Ardından ülkeye yatırım yapanların önünü kesecek adımlar atmıştır. Yüz güne sığdırdıkları bunlardır. Bunlar halkın sorunlarını çözmek değildir. Kafayı kuma gömme ve devam etmedir bu” dedi.

Sokakta hükümete yönelik sert eleştiriler dillenmeye başladığını, halkın gidin artık diye sokağa çıkacağını, kendilerinin bunu gördüğünü ileri süren Arıklı, “Başbakanın ne yazık ki, üç beş partiliyi memnun edecek diye Türkiye ile de kriz yaratacak adımlar attığını” savundu.

Başbakan Erhürman’ın ‘Türk Lirası yerine başka para birimi kullanırız’ diyerek kamuoyunu meşgul edecek söylemler kullandığını söyleyen Arıklı, “Başbakan ne demek istemektedir? Ülkede yaşanan ekonomik krizi Türk Lirası’na bağlayacaksa neden hükümete gelmişlerdir?” dedi.

Başbakan’ın “kriz ihtimali ciddi bir ihtimal” söyleminin kabul edilemez olduğunu da ifade eden Arıklı şöyle devam etti:

“Sayın Başbakan siz ne yapıyorsunuz? Yürütmenin başı olarak bu krize karşı önlemleriniz nelerdir? Muhalefette krize karşı önlemleriniz olduğunu söylüyordunuz, ne oldu bu önlemler? Popülist söylemler ve eylemlerde bulunmaktan başka ne iş yapıyorsunuz?”

Arıklı ayrıca, Başbakan’ın, “ekonomik protokolün Nisan’da imzaladığını söylediğini” ancak Türkiye’nin üzerine düşeni yapmadığı yönünde açıklamasını da, şaşkınlıkla izlediğini kaydetti.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının kalkınması için her türlü fedakârlığı yaptığına işaret eden Arıklı, “Siz eğer zamanında protokolü imzalamazsanız süreç böyle uzar” dedi.

Bu konudaki değerlendirmeyi “saçma” olarak nitelendiren Arıklı, Türkiye’nin, kaynağı kurallara göre verdiğini söyledi.

Arıklı, “sizler bu kurallara uymuyorsunuz. Türkiye’yi tehdit eden Türkiye’nin hassas olduğu konularda sürekli adımlar atıyorsunuz. Sonra da kaynak gelmedi sıkıntı yaşıyoruz diyorsunuz. Amacınız nedir? Kaynağı hem isteyip, sonra da iç politik çıkarlar için Türkiye’yi mi hedef yapmak istiyorsunuz?” dedi.

“Bu ay Türkiye’den kaynak gelmezse maaşları ödeyebilecek misiniz?” soran Arıklı, Başbakan’ın, ‘bırakırım giderim’ yönünde söylemleri olduğunu savundu ve şöyle devam etti:

“Bırakıp gidecekseniz neden geldiniz? Halka neden yalanlar söylediniz. Oturduğunuz makam, bırakırım giderim anlayışının yeri değildir. Bu halkla daha fazla dalga geçmeyin.”