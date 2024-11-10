Arıklı’dan 10 Kasım mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86’ncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk’ün gönüllerinde büyük bir lider olarak yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

Arıklı, Atatürk’ün birçok halka ilham kaynağı olduğunu belirttiği mesajında, “Atatürk, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu değil, aynı zamanda tüm Türk dünyasının önderidir. Atatürk'ün Türk milleti için taşıdığı derin anlam, sınırları aşan bir değerdir. O, sadece bir askeri lider değil, aynı zamanda ulusunun bağımsızlık ruhunu yeniden canlandıran ve halkına çağdaş bir gelecek sunan büyük bir devlet adamıdır. 10 Kasım, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin değerini bir kez daha hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir fırsattır.” dedi.

-“Kıbrıs Türkü için Atatürk’ün önemi çok daha derindir”

Arıklı, Kıbrıs Türkü için Atatürk’ün öneminin çok daha derin olduğunu, Kıbrıs Türk halkının, Atatürk'ün fikirleriyle şekillenen çağdaş Türkiye’yi her zaman ilham kaynağı gördüğünü vurgulayarak şunları belirtti:

“Kıbrıs Türkü, Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesinden ve modernleşme hamlelerinden etkilenerek kendi varlıklarını koruma mücadelesine girişmişlerdir. Atatürk'ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi, Kıbrıs Türkünün adada barış ve huzur içinde yaşama isteklerinin temelini oluşturur.

Mustafa Kemal’in laiklik, demokrasi ve modern hukuk anlayışı, Kıbrıs Türk halkının kendi kimliğini şekillendirmesinde de önemli bir rol oynamıştır. Kıbrıslı Türkler, Atatürk’ün yolunda ilerleyerek önemli gelişmeler kaydetmiş; çağdaş bir toplum olma yolunda büyük adımlar atmıştır. Bugün Kıbrıs Türk halkı, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının kendileri için ne denli büyük bir anlam taşıdığını derinden hissetmekte, onun izinde aydınlık yarınlara yürümeye devam etmektedir.

Bu nedenle, Atatürk'ü ölümünün 86'ncı yıl dönümünde bir kez daha saygı, minnetle ve özlemle anıyor; onun mirasını yaşatma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Atatürk, Kıbrıs Türkü’nün gönlünde her zaman büyük bir lider olarak yaşamaya devam edecektir.”