Arıklı’dan Anneler Günü mesajı…

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, annelerin her yaşta insan için “en güvenilir, en büyük güç kaynağı” olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, “Anneler, her yaşta insan için en güvenilir, en büyük güç kaynağıdır. Annelerin hayat standartlarının iyileşmesi, eğitim seviyelerinin yükselmesi ve sosyal yaşamda etkin rol üstlenmeleri sağlıklı bir toplum için de vazgeçilmez şartlardır” dedi.

Arıklı’nın mesajında şu ifadelere de yer verildi:

“Peygamberimizin (SAV) ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’. Hadis-i Şerif’i,’ Allah’ın emirlerine aykırı olmadığı sürece, bütün annelere saygı göstermek, cennetin önemli bir anahtarıdır ve bu anlamda cennet bütün annelerin ayakları altındadır.

Anneler yerleri asla doldurulamayan en değerli varlıklarımızdır. Yetişmemizde, hayata atılmamızda her zaman, her koşulda, hiçbir karşılık beklemeden, hayatının her anını sonsuz fedakârlığıyla çocuklarına adayan tüm annelerimizin anneler gününü kutlar, şefkat dolu ellerinden öperim.”

Bu habere tepkiniz:



09/05/2021 14:51