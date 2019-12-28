Arıklı’dan Cumhurbaşkanına espirili gönderme

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 72’nci yaşını kutlarken, ülkenin tüm kesimlerinden doğum günü mesajları yapıyor.

Özellikle TDP’lilerin büyük sevgi gösterdiği Mustafa Akıncı’ya en ilginç kutlama Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’dan geldi. 72’nci yaşını dolduran ve 73’den gün alan Mustafa Akıncı’ya, Arıklı “torun sevin” gönderisinde bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olmasına kesin gözle bakılan Erhan Arıklı, Akıncı’ya, “Torun sevmenize vesile olacağım” diyerek, seçimlerde iddialı bir aday olduğunu ifade etti. Arıklı’nın Akıncı’ya doğum günü mesajı şöyle: Sayın Cumhurbaşkanım doğum gününüzü kutlar, sağlık sıhhat ve uzun ömürler dilerim. Torunlarınızla daha fazla ilgilenmenize yardımcı olabilirsek ne mutlu bize.

28/12/2019 19:55