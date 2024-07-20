Arıklı'dan Ercan-Trabzon Seferleri İçin Teşekkür

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na Ercan-Trabzon seferleri için teşekkür etti. Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu seferlerin başlamasının büyük bir memnuniyet yarattığını belirtti.

Erhan Arıklı, yaptığı paylaşımda dönüş biletlerinin fiyatlarının ucuzlatılması konusunda da Uraloğlu'ndan talimat vermesini rica ettiklerini ifade etti.

Arıklı'nın Paylaşımı şöyle

"TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na Ercan-Trabzon seferleri için teşekkür ettik. Dönüş biletlerinin ucuzlatılması konusunda da gereken talimatı vermesini rica ettik."

Ekonomik Ulaşım Hedefi

Ulaştırma Bakanı Arıklı, seferlerin başlamasının hem ticaret hem de turizm açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, bilet fiyatlarının ucuzlatılması ile daha fazla vatandaşın bu seferlerden yararlanabileceğini belirtti. Bu adımın, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceği ifade edildi.