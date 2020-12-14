Arıklı’dan Erhürman ve Özersay’a teşekkür!

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ev karantinasından olması nedeniyle Meclis Genel Kurulu’nda yaşanacağı konuşulan nisap sorununun, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Milletvekili Kudret Özersay’ın yoklama sırasında salona girmesiyle ortadan kalmıştı.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden nisap sorununu çözülmesine vesile olan Erhürman ve Özersay’a teşekkür etti.

Arıklı’nın açıklaması şöyle:

MECLİSTE NİSAP MESELESİ

Bilindiği gibi bugün Mecliste Hükümet programı okundu.

Sağlık Bakanımızın kendini karantinaya alması ve bir Milletvekilimizin de geç kalması yüzünden kısa süreli bir nisap sorunu yaşadık.

Ne varki Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Milletvekili Kudret Özersay büyük bir jest yaparak Meclis salonuna girerek nisap sorununu uzamadan çözdüler...

Bilindiği gibi YDP nin 2 Milletvekili de, gerek 4 lü, gerekse 2 li Koalisyonlarda nisap sorununa hep yardımcı olmuşlar ve Meclisin çalışmasını sağlamışlardı...

Tufan Erhürman ve Kudret Özersay'a bu jestlerinden dolayı teşekkür ediyorum..

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14/12/2020 18:04