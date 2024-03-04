Arıklı’dan Erhürman’a sert sözler…

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı hedef aldı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arıklı, mecliste bugün Erhürman’ın kendisini işaret ederek UBP sıralarına “Aha bu terbiyesizleri başımıza siz bela ettiniz” dediğini ifade etti.

“‘Terbiyesizler’ den kast ettiği camianın kimler olduğunu tahmin etmek zor değil” diyen Arıklı “Günü geldiğinde o ‘Terbiyesizler’, sana terbiye dersi verecektir” dedi.

Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

"TERBİYESİZLER..."

Bugün Mecliste, Tufan Erhürman ile bir tartışma yaşadık.

Benim Tufan Erhürman'ı protesto için Genel Kurulu terk ettiğim bir anda, arkamdan UBP sıralarına dönerek; "Aha bu terbiyesizleri başımıza siz bela ettiniz" demesini bir kenara not ettik.

Sayın Tufan Erhürman'ın "Terbiyesizler" den kast ettiği camianın kimler olduğunu tahmin etmek zor değil.

Sevgili Tufan Erhürman!

Günü geldiğinde o "Terbiyesizler", sana terbiye dersi verecektir.