Arıklı'dan Harmancı'ya övgü: ''Hem başkan hem adam''

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'yı övdü. Arıklı, sabahları Kalebey Parkı'nda karşılaştıkları Harmancı'nın, parkın temizliği için bizzat çaba gösterdiğini belirtti. Arıklı, Kermiya Bölgesi için önemli bir nefes borusu olarak nitelendirilen parkın, gece saatlerinde bazı kişiler tarafından çöplüğe çevrildiğini ifade etti. Arıklı, Harmancı'yı uzaktan gizlice çöpleri toplarken gördüğünü ve bu durum karşısında onun hem iyi bir insan hem de iyi bir başkan olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Erhan Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“BAŞKAN...

Onunla bazen sabahları Kalebey Parkında karşılaşırız.

Kermiya Bölgesinin nefes borusudur bu Park. Belediye görevlileri hergün pırıl pırıl temizlerler bu Parkı.

Ne varki gece yarısı bu Park insanımsı kişiler tarafından işgal edilir ve adeta çöplük haline getirilir.

Bu sabah Sevgili Harmancıyı gördüm orda. Gizlice çöpleri topluyordu. Uzaktan görüntüledim.

İçimden; "Hem Adam, Hem Başkan" dedim..."

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