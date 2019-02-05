Arıklı'dan hükümete sert eleştiri

Hükümetin bir yılını değerlendiren Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin sadece geçmişten gelen değil, kendi dönemindeki yolsuzluklarla da mücadele etmediğini söyledi.

Arıklı, hükümetin bir yıllık geçmişinde yolsuzlukla mücadelede sınıfta kaldığının altını çizdi. Arıklı ayrıca, hükümetin yasa yapıp tüzük yapamadığını da anlatarak, “Bakanlık ya da kurumlar üzerine düşeni yapmıyor. Bu nedenle de beceriksiz bir hükümetle karşı karşıyayız” dedi. Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın değişmesi gerektiğinin altını çizen Arıklı, mevcut yasa ile seçime gidilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Seçime az zaman kala yasa hazırlamanın anlamsız olduğunu vurgulayan Arıklı, “Biz değişiklik için ivedilik vereceğiz. Buyursunlar reddetsinler” dedi.

Bitmeyen senfoni...

Hükümetin kamu reformu konusuna da isteksiz olduğunu vurgulayan Arıklı, bu alandaki gelişmeleri de “bitmeyen senfoni” benzetmesi ile özetledi. Suçluların ülkemize elini kolunu sallaya sallaya geldiğini söyleyen Arıklı, hükümet programında yer alan Türkiye ile “sicil denetimi” işbirliğinin hayata geçirilemediğini söyledi. Sözlerini tutan yok, güven azalıyor Siyasete olan güvenin günden güne azaldığını söyleyen Arıklı, hükümetin tutmadığı sözlerle bu algıya katkı yaptığını belirtti.

Polislerin taleplerinin de hükümet tarafından göz ardı edildiğin anlatan Arıklı, “GKK’ya bağlı mı Polis? Yoksa Başbakanlığa mı? Önce buna karar verilsin, sonra karar alınsın” dedi. İstatistik Kurumu kurulmamasını eleştiren Arıklı, bunun ayıp olduğunun altını çizdi. Bet ofisleri kan emiyor Bet Ofisleri konusunda hükümetin neden tedbir almadığını da eleştiren Arıklı, ailelerin kumar ve bet ofisleri yüzünden ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Arıklı, hükümetin “bet ofislerini kapatma” vaadini hatırlatarak, “Bunu da unuttular, denetim yapıyoruz diyerek geçiştiriyorlar” tespitinde bulundu.

Hükümetin Vakıflar İdaresi kaynaklarını da talan ettiğini söyleyen Arıklı, Dome Otel sözleşmesini hatırlatarak, “Başbakan parti içi dengeleri gözeterek, adalet duygusunu kaybediyor” ifadesini kullandı, Kudret Özersay ve HP’nin suskunluğunu eleştirdi. Serdar Denktaş’ın geçmiş ve bugünkü tavrını da eleştiren Arıklı, “Hükümet dokunma bana dokunmam sana felsefesi ile hareket ediyor” dedi.

Arıklı: Sarı sendikalar yuvasına çekildi

Medyayla bir araya gelen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, geçmiş hükümet döneminde eylem yapan sendikaların, dörtlü koalisyon hükmetinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi. Sendikal anlayışı eleştiren Arıklı, “Sarı sendikalar yuvalarına çekildi. Bu hükümetin en büyük gücü bu” dedi. Hükmetin hayat pahalılığını ortadan kaldıracak adımlar atmadığını söyleyen Arıklı, özellikle GSM ücretlerinin fazlalığına dikkat çekti. Asgari ücretin yetersiz olduğunu vurgulayan Arıklı, “değil 500 TL, bin TL artış yapılsa dahi, bu hayat pahalılığında mücadele edecek kimse yok” diye konuştu. İthalatın serbest hale gelmesini isteyen Arıklı, “Türkiye ile birlikte gümrük duvarlarını ortadan kaldırmak mümkün” dedi.