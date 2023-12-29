Arıklı'dan ilginç teklif: Maç KKTC'de Oynansın...

Suudi yönetiminin İstiklal Marşımızı okutmama ve Atatürk pankartını sahaya sokmama kararıyla ilgili bir açıklama da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'dan geldi.

Arıklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Fenerbahçeye, Süper Kupa Finalini KKTC de oynamayı teklif etti.

Açıklama şöyle:

Anavatan Türkiyenin güzide iki takımına Suudi Arabistan'da Türkiye Süper Kupası maçını oynatma düşüncesi en başından beri hatalı bir proje idi.

Suudi Arabistan'ın nezaket ve saygı kurallarına aykırı bir şekilde "Atatürk ve İstiklal Marşı" ile ilgili taleplerde bulunmaları maçın iptali sonucunu doğurdu.

Türkiyemizin iki güzide kulübü Galatasaray ve Fenerbahçeye, Süper Kupa Finalini KKTC de oynamayı teklif ediyoruz. Her iki kulübümüzün de bu teklifi milli bir duyarlılıkla karşılayacağını umut ediyoruz...