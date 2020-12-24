Arıklı: İndirim mümkün...

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tüp gaz fiyatlarında 5-7 TL arasında indirim yapılabileceğini söyledi.

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24/12/2020

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Arıklı: İndirim mümkün...

Hükümetin, Fiyat İstikrar Fonu’ndan destekleme sağlayarak, akaryakıta zam gelmesinin önüne geçtiğini hatırlatan Arıklı, şu an tüp gazın denetimli mal kapsamına alınması amacıyla da bir çalışma yürüttüklerini ifade etti ve şöyle konuştu:

“Gaz ithalatçıları ile görüşeceğiz ve fiyatları ne kadar indirebileceklerine bakacağız. Bizim hesaplarımıza göre 5-7 TL arasında bir indirim yapmaları mümkün. Kendilerinden bunu isteyeceğiz, talep edeceğiz. Aksi takdirde fiyatı bizim belirlememiz söz konusu olacaktır. Bu konuyu da paydaşlarla iş birliği içerisinde götürmek istiyoruz. Bu krizi ancak alınacak bu tedbirlerle önleyebiliriz” dedi.

24/12/2020 21:44
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TAGS: tüp gaz, indirim, kktc, haberkibris
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