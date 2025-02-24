Arıklı’dan ‘kaçak taksiciliği’ önlemek adına adım

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden ‘kaçak taksiciliği’ önlemek adına önümüzdeki Çarşamba günü Taksiciler Birliği’ni toplantıya çağırdı.

Bakan Arıklı, “Kaçak taksicilik, taksicilik yapan esnafın en büyük problemlerinden biridir. Bu sorunu çözmek şüphesiz öncelikle bakanlığımızın görevidir” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Daha önce çeşitli kesimlerle birlikte hazırlanan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasa Tasarısı’nı gelen itirazlar üzerine Komiteden geri çektik. İtirazlar, aşağıda da görülebileceği gibi bu önerinin Anayasanın seyahat özgürlüğü ile ilgili 22. maddesine aykırı olduğu yönündeydi” dedi.

Arıklı, “Şimdi elbirliği ile bu yasayı ele alıp “Kaçak Taksiciliği” önleyecek şekilde tekrar düzenlememiz gerekiyor. Bu amaçla önümüzdeki çarşamba günü Taksiciler Birliğini toplantıya çağırıyorum” açıklamasını yaptı.